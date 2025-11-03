|
03.11.2025 06:31:29
HANWHA SYSTEMS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HANWHA SYSTEMS hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 802,87 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 51,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 807,74 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HANWHA SYSTEMS einen Umsatz von 639,17 Milliarden KRW eingefahren.
