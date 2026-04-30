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30.04.2026 06:31:29
HANWHA SYSTEMS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HANWHA SYSTEMS stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 291,02 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANWHA SYSTEMS 201,00 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 807,10 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 690,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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