HANWHA SYSTEMS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HANWHA SYSTEMS gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 204,33 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANWHA SYSTEMS ein EPS von 807,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 831,60 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at