10.02.2026 06:31:29

HANWHA TECHWIN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HANWHA TECHWIN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 26554,28 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HANWHA TECHWIN noch ein Gewinn pro Aktie von 37232,83 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8 326,12 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4 825,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 13467,43 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8 483,25 Milliarden KRW geschätzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 41535,55 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 46100,42 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 136,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26 607,78 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 11 240,12 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 33671,24 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 26 722,45 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

