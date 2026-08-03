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03.08.2026 06:31:29
HANWHA TECHWIN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HANWHA TECHWIN hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12342,09 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANWHA TECHWIN ein EPS von 4234,00 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9 292,90 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 6 310,96 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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