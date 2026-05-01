HANWHA TECHWIN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HANWHA TECHWIN lud am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5050,09 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANWHA TECHWIN ein EPS von 1864,11 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 751,00 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 484,22 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 7140,31 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6 156,46 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at