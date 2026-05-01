|
01.05.2026 06:31:29
HANWHA TECHWIN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HANWHA TECHWIN lud am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5050,09 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANWHA TECHWIN ein EPS von 1864,11 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 751,00 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 484,22 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 7140,31 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6 156,46 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!