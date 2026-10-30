HANWHA TECHWIN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HANWHA TECHWIN hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2658,86 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9390,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,05 Prozent auf 6 094,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte HANWHA TECHWIN 6 486,49 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at