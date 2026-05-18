Hanyang Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanyang Securities hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1449,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1647,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 89,28 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hanyang Securities 83,28 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at