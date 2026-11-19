Hanyang Securities hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1302,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hanyang Securities einen Gewinn von 1111,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,85 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107,88 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at