Hanyang Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanyang Securities hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1111,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanyang Securities ein EPS von 588,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 72,85 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 72,11 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at