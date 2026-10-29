HANZA präsentierte Quartalsergebnisse

HANZA hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

HANZA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,69 SEK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,49 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HANZA 1,40 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,47 Milliarden SEK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at