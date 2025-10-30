HANZA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HANZA ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HANZA die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,69 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,910 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,40 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,11 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 1,17 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,40 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at