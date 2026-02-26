HANZA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HANZA hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

HANZA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,710 SEK je Aktie gewesen.

HANZA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,40 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 2,55 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat HANZA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,03 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 4,85 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at