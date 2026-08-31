Hanzhou Jiebai Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanzhou Jiebai Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig standen 372,2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanzhou Jiebai Group 398,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at