Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
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07.07.2026 17:41:00
Hapag-Lloyd: Widerstand aus Israel gegen Übernahme von Konkurrent ZIM
Deutschlands größte Containerreederei will sich durch einen Milliardendeal stärken. Doch die Übernahme des Rivalen ZIM ist in Israel umstritten. Premier Netanyahu spricht sich offenbar dagegen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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