Hapag-Lloyd-Aktie gibt allerdings nach: Hapag-Lloyd mit Gewinnschub - Engpässe lassen nach

Die globalen Lieferketten stünden nach wie vor deutlich unter Druck - nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in China, sagte Hapag-Lloyd -Chef Rolf Habben Jansen am Donnerstag. Eine Verbesserung dieser Situation sei in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten. Die jüngst angehobene Gewinnprognose bekräftigte er, fügte aber hinzu, der Ausblick sei wegen des Krieges in der Ukraine mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die nach Daten des Branchendienstes Alphaliner weltweit fünftgrößte Containerlinie hatte ihre Prognose angesichts der stark steigenden Frachtraten bereits Ende April deutlich nach oben geschraubt. Die Frachtraten, aus denen sich der Gewinn speist, sprangen wegen der knappen Kapazitäten bei gleichzeitig hoher Nachfrage zu Jahresbeginn um mehr als 80 Prozent auf 2774 Dollar je Standardcontainer (TEU). Der operative Gewinn (Ebit) verdreifachte sich in den ersten drei Monaten auf 4,3 (Vorjahr 1,3) Milliarden Euro.

Die Hapag-Lloyd-Aktie verbucht im XETRA-Handel zeitweise einen Abschlag von 1,21 Prozent auf 407,20 Euro.

Hamburg (Reuters)