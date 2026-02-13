Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Hafenlogistik
|
13.02.2026 14:50:39
Hapag-Lloyd-Aktie höher: Containerterminal in Ägypten in Betrieb genommen
Das Terminal liegt in der Hafenstadt Damietta, die sich rund 60 Kilometer westlich vom nördlichen Ausgang des Suezkanals befindet. "Der neue Hub stärkt unsere Position im östlichen Mittelmeerraum", sagte laut Mitteilung Juan Pablo Richards, der bei Hapag-Lloyd für die Region Südeuropa zuständig ist.
Nach der gesamten Fertigstellung des Terminals soll es im Jahr bis zu 3,3 Millionen Standardcontainer umschlagen können. Zum Vergleich: Die vier Containerterminals des Hamburger Hafens verfügen laut Marketinggesellschaft über eine jährliche Kapazität von rund zwölf Millionen Standardcontainern.
Die Betreibergesellschaft des Terminals Damietta gehört den Angaben nach zu 39 Prozent einer Gesellschaft von Hapag-Lloyd, zu nahezu 30 Prozent Eurogate aus Bremen und Contship aus Italien. Es gibt weitere kleinere Gesellschafter. Contship gehört zur Holding Eurokai, die auch hälftig Eurogate besitzt.
Im XETRA-Handel notiert die Hapag-Lloyd-Aktie zeitweise 4,31 Prozent höher bei 120,90 Euro.
/lkm/DP/stw
DAMIETTA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
11.02.26
|Reeder fordern längeren EU-Schutz für Schiffe im Nahen Osten (dpa-AFX)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Hapag-Lloyd-Aktie höher: Frachtraten und Kosten belasten Jahresgewinn (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EQS-News: Hapag-Lloyd publishes preliminary business figures for 2025 (EQS Group)
|
09.02.26
|EQS-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025 (EQS Group)
|
05.02.26
|Moeller-Maersk-Aktie sinkt wegen Ausblick - Hapag-Lloyd auch schwach (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Hapag-Lloyd wird ins Rote Meer und den Suezkanal zurückkehren - Aktie leichter (dpa-AFX)
|
27.01.26
|Hapag Lloyd zögert bei Rückkehr durchs Rote Meer - Gefahr durch Huthi-Rebellen (Spiegel Online)