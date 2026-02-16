Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Übernahmepläne
|
16.02.2026 12:00:00
Hapag-Lloyd-Aktie im Minus: Container-Riese plant möglichen Zukauf in Israel
Bislang seien keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden, hieß es weiter. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner stünden noch aus. Zudem sei die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von Zim erforderlich. Wie teuer ein solcher Erwerb sein könnte, ging aus der Mitteilung nicht hervor.
Hapag-Lloyd hatte im Geschäftsjahr 2025 auch wegen gesunkener Preise einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag demnach vorläufig bei einer Milliarde Euro. 2024 hatte der Wert noch bei 2,6 Milliarden Euro gelegen.
Zim ist eine international tätige israelische Reederei mit einer eigenen Flotte von Containerschiffen. Der Hauptsitz befindet sich in der israelischen Hafenstadt Haifa. Seit 2021 ist Zim an der New Yorker Börse notiert. Das Unternehmen unterhält ein weltweites Netzwerk von Seerouten.
So reagiert die Hapag-Lloyd-Aktie
Die Aktien von Hapag-Lloyd haben ihre Gewinne vom Freitag zu Wochenbeginn angesichts der Übernahmegespräche mit dem israelischen Wettbewerber Zim Integrated Shipping Services (ZIM) fast wieder abgegeben. Hapag-Lloyd will die israelische Reederei übernehmen - gemeinsam mit einem israelischen Investor.
Die Papiere der Hamburger rutschten um 2,7 Prozent ab und landeten damit wieder unter ihrer 100-Tage-Linie.
Bislang seien keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden, hieß es in der Mitteilung der Hamburger vom Sonntagvormittag. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner stünden noch aus. Zudem sei die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von ZIM erforderlich. Verpflichtungen aus diesen Sonderrechten soll der FIMI Opportunity Funds, ein israelischer Finanzinvestor, übernehmen. Mit ihm seien die Verhandlungen weit fortgeschritten. Wie teuer der Deal Hapag kommen könnte, ging aus der Mitteilung nicht hervor.
Laut JPMorgan-Analystin Alexia Dogani passt die Meldung zur strategischen Prüfung aller Optionen, die ZIM im vergangenen November avisiert hatte. Mit einer Branchenkonsolidierung hat sie zwar gerechnet, ist allerdings überrascht, dass sie offenbar bereits auf dem aktuell übertriebenen Bewertungsniveau einsetzt. Das untermauere die starke Finanzlage der Akteure. Ein Vorstoß sei zudem wohl weniger gut zu rechtfertigen, wenn die Branchenkonjunktur erst einmal abgeebbt sei. Aufgrund ihrer skeptischen Bewertung der Branchenaussichten sieht sie das Wertschöpfungspotenzial eines Hapag-ZIM-Deals aber eher kritisch.
Zuletzt waren die Hapag-Lloyd-Aktien auf Schaukelkurs um ihre 100-Tage-Linie. Nach ihrem Kurseinbruch zwischen Mai 2022 und Ende 2024 befinden sie sich weiter in einem Bodenbildungsversuch.
/le/DP/zb
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|54,50
|-6,84%
|Hapag-Lloyd AG
|111,90
|-6,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.