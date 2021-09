Hapag-Lloyd-Aktie schießt hoch auf Rekordhoch: Kaufempfehlung der Deutschen Bank

Aktien der Container-Reederei Hapag-Lloyd sind nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank am Dienstag durchgestartet.

Die Papiere zogen via XETRA um zuletzt 10,81 Prozent auf 231,60 Euro an und stellten bei 233,80 Euro ein neues Rekordhoch auf. Analyst Andy Chu sieht indes noch mehr Luft für den Kurs nach oben: Er hatte zeitgleich mit seinem neuen positiven Votum und angehobenen Gewinnprognosen für Hapag-Lloyd das Kursziel auf 265 Euro heraufgesetzt - nach zuvor 180 Euro.

Der Experte der Deutschen Bank rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie damit, dass die Ergebnisentwicklung im "Superzyklus" der Logistikbranche erst 2022 einen Höhepunkt erreicht, und nicht bereits in diesem Jahr. Chu sieht für 2022 und auch 2023 immenses Überraschungspotenzial und ist entsprechend optimistisch für alle von ihm beobachteten Papiere von Container-Reedereien und Logistikern. So spricht er nun etwa auch Kaufempfehlungen für die Papiere des dänischen Wettbewerbers A.P. Moller-Maersk und für Kühne + Nagel International aus. Für Deutsche Post DHL ist er ebenfalls weiterhin optimistisch.

/tav/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)