Hapag-Lloyd Aktie

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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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Straße vom Hormus im Blick 26.06.2026 11:08:00

Hapag-Lloyd-Aktie tiefer: Schiffsverkehr am Persischen Golf läuft wieder

Hapag-Lloyd-Aktie tiefer: Schiffsverkehr am Persischen Golf läuft wieder

Zwei weitere Schiffe der größten deutschen Containerreederei Hapag-Lloyd haben den Persischen Golf verlassen.

Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage mit, nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten.

Zuletzt hatten noch vier Containerschiffe der Hamburger Reederei im Golf festgesessen. Eines davon ist unterverchartert, also untervermietet. Das vierte Schiff habe einen Einsatz in der Region erhalten, sagte die Sprecherin.

Die Namen der Schiffe und die Zeitpunkte der Durchfahrten durch die Straße von Hormus, die aus dem Golf herausführt, nannte die Sprecherin nicht. Sie begründete das mit Sicherheitsbedenken.

Verkehr durch die Meerenge erholt sich

Die Zahl der Fahrten durch die Passage lag nach jüngste Angaben zwar weiter unter Vorkriegsniveau, hat aber zugenommen. Der maritime Datenanbieter AXSMarine zählte am Mittwoch 62 Durchfahrten, das waren etwa halb so viele wie ein Jahr zuvor.

Die Straße von Hormus ist wichtig für den weltweiten Öl- und Gashandel. Der Iran und später auch die USA blockierten die Meerenge weitgehend nach Ausbruch des Kriegs Ende Februar.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Hapag-Lloyd-Aktie zeitweise mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 114,60 Euro.

/lkm/DP/jha

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Hapag-Lloyd

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