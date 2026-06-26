Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Straße vom Hormus im Blick
|
26.06.2026 11:08:00
Hapag-Lloyd-Aktie tiefer: Schiffsverkehr am Persischen Golf läuft wieder
Zuletzt hatten noch vier Containerschiffe der Hamburger Reederei im Golf festgesessen. Eines davon ist unterverchartert, also untervermietet. Das vierte Schiff habe einen Einsatz in der Region erhalten, sagte die Sprecherin.
Die Namen der Schiffe und die Zeitpunkte der Durchfahrten durch die Straße von Hormus, die aus dem Golf herausführt, nannte die Sprecherin nicht. Sie begründete das mit Sicherheitsbedenken.
Verkehr durch die Meerenge erholt sich
Die Zahl der Fahrten durch die Passage lag nach jüngste Angaben zwar weiter unter Vorkriegsniveau, hat aber zugenommen. Der maritime Datenanbieter AXSMarine zählte am Mittwoch 62 Durchfahrten, das waren etwa halb so viele wie ein Jahr zuvor.
Die Straße von Hormus ist wichtig für den weltweiten Öl- und Gashandel. Der Iran und später auch die USA blockierten die Meerenge weitgehend nach Ausbruch des Kriegs Ende Februar.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Hapag-Lloyd-Aktie zeitweise mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 114,60 Euro.
/lkm/DP/jha
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
26.06.26
|Straße von Hormus: Zwei weitere Hapag-Lloyd-Schiffe verlassen Persischen Golf (Spiegel Online)
|
18.06.26
|ROUNDUP: Schiffsverkehr durch Straße von Hormus weiter verhalten (dpa-AFX)
|
18.06.26
|Schiffsverkehr durch Straße von Hormus weiter verhalten (dpa-AFX)
|
17.06.26
|Schweizer Reederei MSC offenbar an Hapag-Lloyd interessiert - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
17.06.26
|ROUNDUP: Großreederei MSC weist Gerüchte über Kaufangebot für Hapag-Lloyd zurück (dpa-AFX)
|
07.06.26
|Deutsche Flagge bei Lidl-Reederei - Heimathafen im Südwesten (dpa-AFX)
|
26.05.26
|EQS-News: Veränderungen im Vorstand der Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.05.26
|EQS-News: Changes on the Executive Board of Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|112,80
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.