Hapag-Lloyd-Aktie und Co.: Logistikaktien zählen nach Warnstreikaufruf für deutsche Seehäfen zu den Verlierern

Vor der nächsten Tarifrunde am Freitag werden Hafenarbeiter in Norddeutschland ihren Lohnforderungen mit Warnstreiks Ausdruck verleihen.

Laut der Gewerkschaft Verdi sind rund 12.000 Beschäftigte in 58 Hafenbetrieben zu mehrstündigen Aktionen aufgerufen. Derweil stauen sich in der Nordsee die abzufertigenden Schiffe. Logistikaktien notierten am Donnerstag im Minus.

Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth verteidigte den Streikaufruf inmitten der gestörten Lieferketten. Die Hafenmitarbeiter seien in der Pandemie "an Belastungsgrenzen gegangen", sagte sie. "Sie haben Anerkennung und ihren gerechten Anteil verdient." Ulrike Riedel, Verhandlungsführerin des Hafen-Zentralverbands ZDS, bezeichnete den Aufruf der Gewerkschaft dagegen als "absolut verantwortungslos".

Verdi fordert bei einer Laufzeit von 12 Monaten eine Erhöhung der Entgelte um 1,20 Euro pro Stunde sowie einen tatsächlichen Inflationsausgleich. Zudem soll die jährliche Zulage für Vollcontainerbetriebe um 1.200 Euro steigen. Der ZDS hat für die nächsten 24 Monate eine Lohnsteigerung mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 7 Prozent angeboten.

Logistikaktien wurden am Donnerstag durchweg mit Abschlägen gehandelt. Deutsche Post notierten via XETRA zeitweise 2,6 Prozent schwächer bei 35,94 Euro, Hapag-Lloyd 3,88 Prozent bei 312,00 Euro sowie Kühne + Nagel an der SIX um 2,26 Prozent unter Vortag bei 225 Franken und A.P. Moeller-Maersk in Kopenhagen 1,53 Prozent schwächer.

FRANKFURT (Dow Jones)