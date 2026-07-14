Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Optimistische Prognose
|
14.07.2026 09:24:00
Hapag-Lloyd-Aktie zieht an: Höhere Transportpreise treiben Prognoseanhebung
Das teilte das Hamburger Unternehmen am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Hapag-Lloyd erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,1 Milliarden und 1 Milliarde Euro. Zuvor hatte die Linienreederei mit einem operativen Ergebnis zwischen -1,3 und 0,4 Milliarden Euro gerechnet.
Anleger reagieren begeistert. Die Hapag-Lloyd-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 5,34 Prozent auf 126,20 Euro zu.
/lkm/DP/he
HAMBURG (dpa-AFX)
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