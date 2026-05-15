Hapag-Lloyd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hapag-Lloyd hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Hapag-Lloyd hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,56 Prozent auf 4,91 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at