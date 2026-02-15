Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
15.02.2026 13:50:37
Hapag-Lloyd in talks to buy Israel’s Zim Integrated Shipping; sale price to exceed US$3.5 billion
Zim will be delisted from the New York Stock Exchange once the necessary regulatory and government approvals come throughWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
