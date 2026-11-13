Hapag-Lloyd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hapag-Lloyd hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hapag-Lloyd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at