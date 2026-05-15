Hapag-Lloyd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hapag-Lloyd hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,20 Milliarden EUR – eine Minderung von 16,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,05 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at