Hapag-Lloyd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hapag-Lloyd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Hapag-Lloyd im vergangenen Quartal 7,30 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 116,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hapag-Lloyd 3,37 Milliarden EUR umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 20,82 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,30 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

In Sachen EPS wurden 51,63 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hapag-Lloyd 5,27 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,27 Milliarden EUR – ein Plus von 74,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hapag-Lloyd 12,77 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 50,84 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 22,20 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at