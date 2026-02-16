Zim Aktie
WKN: A0BLR6 / ISIN: CA9895551070
|
16.02.2026 18:57:32
Hapag-Lloyd to buy Israel’s Zim in $4.2bn shipping deal
German group will carve out portion of business to serve trade routes into IsraelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|55,00
|0,00%
|Hapag-Lloyd AG
|113,10
|-1,65%