Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
16.02.2026 17:06:00
Hapag-Lloyd übernimmt israelischen Konkurrenten ZIM
Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd will sich durch eine Übernahme stärken. Für den israelischen Rivalen RIM werden rund 4,2 Milliarden Dollar fällig. Künftig hat das Unternehmen eine Flotte von über 400 Schiffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|111,90
|-6,67%
