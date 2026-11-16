Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Weitere Schiffe im Suezkanal
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16.11.2026 14:15:00
Hapag-Lloyd weitet Fahrten durch den Suezkanal aus - Aktie schwächer
Fahrten durch das Rote Meer waren nach Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 eingebrochen, weil die mit Israel verfeindete jemenitische Huthi-Miliz Schiffe angriff. Reedereien entschieden sich dazu, Schiffe statt durch das Rote Meer um die Südspitze Afrikas nach Asien zu schicken.
Hapag-Lloyd befindet sich in einer Allianz mit der dänischen Reederei Maersk, der nach Kapazität zweitgrößten Reederei der Welt. Die Ankündigung betrifft deshalb Schiffe beider Unternehmen.
Reederei-Chef kündigte Wechsel an
Der Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende Rolf Habben Jansen hatte im August erklärt, Fahrten durch das Rote Meer wieder hochfahren zu wollen. Die Lage sei etwas besser als zu Beginn des Jahres, sagte er. Es sei "schon lange her, dass es einen Zwischenfall mit einem Containerschiff gab".
Vor rund zwei Wochen hatte die Hamburger Reederei dann mitgeteilt, dass der Deutschland-Indien-Dienst IOS wieder durch das Rote Meer fährt.
Eine Sprecherin Hapag-Lloyds sagte, die Reederei bewerte die Sicherheitslage kontinuierlich. "Wir werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und unser Netzwerk anpassen, sollten sich die Umstände ändern."
Allianzpartner Maersk aus Kopenhagen nutzt schon länger als Hapag-Lloyd wieder das Rote Meer für Transporte. Die Rückkehr sei vor Beginn des Iran-Kriegs, der Ende Februar begann, eingeleitet worden, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.
Die Hapag-Lloyd Aktie verliert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,86 Prozent auf 127,40 Euro.
/lkm/DP/stw
HAMBURG (dpa-AFX)
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