Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|Nach mehr als zwei Jahren
|
03.02.2026 16:53:00
Hapag-Lloyd wird ins Rote Meer und den Suezkanal zurückkehren - Aktie leichter
Viele Reedereien umfahren immer noch das Rote Meer
Bislang meiden viele Reedereien das Gebiet und umfahren das Rote Meer, weil die mit Israel verfeindete Huthi-Miliz die Schifffahrt in der Region bedroht. Die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi begannen im November 2023, mehr als einen Monat nach Beginn des Gaza-Kriegs. Engstellen im Roten Meer sind der Suezkanal und Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer im Süden mit dem Golf von Aden verbindet. Wegen der Bedrohung wählen immer noch etliche Reedereien stattdessen den Weg um die Südspitze Afrikas, was die Routen teurer macht, den Reedereien aber auch höhere Frachtraten einbringt.
Den Anfang durch den Suezkanal machten in Richtung Westen die "Albert Maersk" sowie in Richtung Osten die "Astrid Maersk", teilte Hapag-Lloyd mit. Beide Containerschiffe sind jeweils 351 Meter lang. Später sollen weitere Dienste folgen. Hapag-Lloyd betonte: "Es werden höchstmögliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, da die Sicherheit der Besatzungen, der Schiffe sowie der Ladung der Kunden für beide Reedereien höchste Priorität hat."
Gemini Cooperation seit Februar vergangenen Jahres
Beide Reedereien arbeiten seit dem 1. Februar vergangenen Jahres in der Gemini Cooperation zusammen und betreiben 29 gemeinsame Mainliner- sowie 29 gemeinsame Shuttle-Dienste auf den Ost-West-Handelsrouten. Maersk ist hinter MSC die weltweit zweitgrößte Reederei, Hapag-Lloyd belegt Platz fünf.
Die Hapag-Lloyd-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,24 Prozent tiefer bei 119,20 Euro.
/klm/DP/nas
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: