Hapag-Lloyd Aktie

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

27.01.2026 13:46:00

Hapag Lloyd zögert bei Rückkehr durchs Rote Meer - Gefahr durch Huthi-Rebellen

Anders als die Reederei Maersk spart Hapag-Lloyd die Route durch den Suezkanal weiter aus. Dabei liegen laut Firmenchef Habben Jansen beide Unternehmen bei der Bewertung der Sicherheitslage »nicht so weit auseinander«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
