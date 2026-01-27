Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
27.01.2026 13:46:00
Hapag Lloyd zögert bei Rückkehr durchs Rote Meer - Gefahr durch Huthi-Rebellen
Anders als die Reederei Maersk spart Hapag-Lloyd die Route durch den Suezkanal weiter aus. Dabei liegen laut Firmenchef Habben Jansen beide Unternehmen bei der Bewertung der Sicherheitslage »nicht so weit auseinander«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!