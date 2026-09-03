Hapbee Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hapbee Technologies hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen CAD, gegenüber 0,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at