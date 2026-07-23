Hapbee Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hapbee Technologies hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 54,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at