Hapbee Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hapbee Technologies hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hapbee Technologies -0,010 CAD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 195,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at