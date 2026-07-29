Happiest Minds Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Happiest Minds Technologies hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,79 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,30 Prozent auf 6,29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at