Happiest Minds Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Happiest Minds Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,88 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at