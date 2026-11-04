Happiest Minds Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Happiest Minds Technologies äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,13 INR. Im Vorjahresviertel hatte Happiest Minds Technologies 3,59 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,45 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at