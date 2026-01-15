|
15.01.2026 06:31:29
Happiness and D gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Happiness and D präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 59,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Happiness and D -60,500 JPY je Aktie generiert.
Happiness and D hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!