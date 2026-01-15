Happiness and D gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Happiness and D präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 59,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Happiness and D -60,500 JPY je Aktie generiert.

Happiness and D hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at