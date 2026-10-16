Happiness and D gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Happiness and D hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 80,81 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -147,080 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -135,720 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Happiness and D ein EPS von -317,590 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,61 Prozent auf 8,26 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Happiness and D 8,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at