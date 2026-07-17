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17.07.2026 06:31:29
Happiness and D hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Happiness and D hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 41,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Happiness and D ein Ergebnis je Aktie von -89,870 JPY vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,98 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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