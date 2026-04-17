Happiness and D präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Happiness and D hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 46,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Happiness and D -20,140 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,57 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at