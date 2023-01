Happiness and D: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Happiness and D gab am 13.01.2023 die Zahlen für das am 30.11.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 60,760 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Happiness and D -39,110 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Happiness and D in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at