Happiness and D stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Happiness and D hat am 13.07.2022 das Zahlenwerk zum am 31.05.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Happiness and D ein EPS von -36,390 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Happiness and D 3,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,23 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at