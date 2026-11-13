HAPPINET gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HAPPINET veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 140,46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HAPPINET ein EPS von 76,33 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,76 Prozent auf 123,39 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at