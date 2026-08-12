HAPPINET öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HAPPINET hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 63,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,61 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 105,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HAPPINET einen Umsatz von 95,93 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at