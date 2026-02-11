HAPPINET präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HAPPINET hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 67,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HAPPINET 25,84 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at