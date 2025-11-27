Happy Belly Food Group legte Quartalsergebnis vor

Happy Belly Food Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Happy Belly Food Group mit einem Umsatz von insgesamt 7,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 285,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at