Happy Belly Food Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Happy Belly Food Group hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at