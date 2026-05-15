Happy Belly Food Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Happy Belly Food Group gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,0 Millionen CAD – ein Plus von 66,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Happy Belly Food Group 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at